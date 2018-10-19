Названо причину смерті соліста гурту "Ненсі"

"У лікарні помер. Це було раптово дуже", - заявив гітарист групи.

Соліст гурту «Ненсі» Сергій Бондаренко, який помер у віці 31 року, помер у клініці в результаті хвороби, яка раптово розвинулася.

З такою заявою виступив гітарист музичного колективу Олексій Циплаков, передає MK.ru. «У лікарні помер. Це було раптово дуже», — заявив музикант.

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У прес-службі групи журналістам повідомили, що його смерть не пов'язана з нещасним випадком, проте відмовилися уточнити якісь деталі смерті в такому молодому віці.

Як повідомлялося, 18 жовтня помер соліст і син засновника української групи "Ненсі" Анатолія Бондаренко Сергій. Йому був 31 рік. Він співав у колективі з 2007 року.