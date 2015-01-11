У Марші єдності в Парижі беруть участь кілька десятків глав держав та урядів

У ньому беруть участь керівництво Франції і кілька десятків глав іноземних держав та урядів, а також сім'ї загиблих під час терактів, передають РИА Новости.

Колона вирушила від площі Республіки у напрямку до площі Нації. За словами міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казнєва, для забезпечення безпеки на марші мобілізовано 5,5 тисячі поліцейських і військовослужбовців.

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Низка терактів і НП почалася у Франції в середу вранці нападом на редакцію Charlie Hebdo. За три дні загинули 17 осіб, у тому числі троє поліцейських. Внаслідок двох спецоперацій у п'ятницю троє терористів були знищені.

У перших рядах колони йдуть президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр Великобританії Девід Кемерон, Італії Маттео Ренці, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас, а також лідери Євросоюзу Жан-Клод Юнкер та Мартін Шульц.

Також у ході беруть участь міністри уряду Франції, колишні прем'єр-міністри країни.

Як повідомляв УНІАН, сотні тисяч людей вийшли на Марш єдності проти тероризму в Парижі. Зокрема, на Марш єдності прибув президент України Петро Порошенко.