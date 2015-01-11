На паризький Марш єдності прийшло до 1,5 млн людей
20:02, 11 січня 2015Світ
1364 0
Такі дані повідомили французьким ЗМІ організатори акції.
REUTERS
Аналогічні марші, які відбуваються по всій Франції, зібрали ще близько 1 млн учасників, передає Эхо Москвы.
Читайте такожСотні тисяч людей вийшли на Марш єдності проти тероризму в Парижі. Наживо
У Ліоні на вулиці вийшли до 200 тисяч осіб, у Бордо - 100 тисяч, у Ренні - 115 тисяч, у Греноблі - 70 тисяч, у Марселі - 60 тисяч.
Також у Марші єдності в Парижі беруть участь кілька десятків глав держав і урядів, у тому числі президент України Петро Порошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter