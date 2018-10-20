Стало відомо, від чого помер співзасновник Microsoft
14:17, 20 жовтня 2018Світ
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На початку жовтня лікарі діагностували у нього повернення ракового захворювання.
Ілюстрація / REUTERS
Американський підприємець і філантроп Пол Аллен помер від септичного шоку.
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У висновку про смерть, який є в розпорядженні TMZ, говориться, що причиною смерті стали септичний шок і придушення імунітету як результат однієї з форм лімфоми, передає kommersant.
Як повідомляв УНІАН, Пол Аллен, який разом з Біллом Гейтсом заснував Microsoft, помер 15 жовтня в Сіетлі у віці 65 років. На початку жовтня лікарі діагностували у нього повернення ракового захворювання.
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