У Росії горить завод «Електроцинк», є загиблий та постраждалі

Наразі площа пожежі зросла до 4,5 тис. квадратних метрів.

На металургійному підприємстві «Електроцинк» в російському Владикавказі почалася пожежа. В ході гасіння загинув один пожежник, ще двоє дістали травми.

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Як повідомляє «ТАСС» з посиланням на МНС РФ, наразі площа пожежі зросла до 4,5 тис. кв. м

Зазначається, що загоряння виникло в цеху електролізу. Жертв серед персоналу немає, так як виробництво в нічну зміну не велося, людей у приміщенні не було.

ВАТ "Електроцинк" - одне з провідних підприємств кольорової металургії РФ, найбільше промислове підприємство Північної Осетії, виробляє та реалізує цинк, кадмій, сірчану кислоту, сплави. На підприємстві працює близько 1,8 тис. осіб.

Нагадаємо, в серпні при вибуху на великому оборонному заводі імені Я. М. Свердлова в Нижегородській області РФ постраждали дев'ять осіб: троє з них загинули, троє госпіталізовані, ще троє зникли безвісти.