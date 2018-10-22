Співачку Аніту Цой терміново госпіталізували

Артистка поскаржилася на гострий біль в області попереку.

Російську співачку Аніту Цой госпіталізували в Краснодарському краї.

Про це повідомляє "РИА Новости". "На превеликий жаль, концерти в Уфі, Набережних Челнах, в Самарі, Казані переносяться. Я прошу вибачення. Потрапила в лікарню. Госпіталізована", — повідомила Цой.

Артистка поскаржилася на гострий біль в області попереку. Медики вважають, що, можливо, це результат запального процесу в організмі.

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Найближчим часом співачку доставлять у Москву. За словами лікарів, Цой може знадобитися хірургічне втручання.

За словами концертного директора співачки у неї загострилася жовчнокам'яна хвороба, їй потрібна операція.

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