У римському метро обвалився ескалатор: постраждали десятки російських футбольних фанатів (відео)

Постраждали від 20 до 30 осіб, один з них перебуває у важкому стані.

У Римі на станції метро «Репуббліка» сталася аварія на ескалаторі, на якому їхали вболівальники московського ЦСКА.

За даними італійської влади, постраждали 20 осіб, один з них перебуває у важкому стані з «напівампутованою стопою». Майже всі постраждалі — з Росії. Про це повідомляє La Repubblica.

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Представник російського посольства заявив РИА Новости, що в римському метро постраждали 30 осіб.

За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, які стрибали на ескалаторі. На відеозапису інциденту видно, що полотно ескалатора з великою швидкістю рухається вниз.

Увага! На відео показано інцидент, в результаті якого серйозно постраждали люди. У ролику міститься нецензурна лексика.