Ягланд назвав "безпрецедентним порушенням всіх правил" анексію РФ Криму та її агресію на Донбасі

«Політичні аналітики погоджуються в одному: основною захисту миру, запобігання конфлікту між націями є верховенство права, права людини та демократичні інституції», – заявив він в рамках засідання комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ, яке відбулося у понеділок у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Ягланд назвав «безпрецедентним порушенням всіх правил, які були встановлені на європейському континенті», незаконну анексію Росією Криму та її втручання на схід України.

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«Я думаю, що цього б не сталося, якщо б ми мали надійну систему верховенства права, демократичні інституції, незалежні парламенти, вільну пресу. Для російської влади було б набагато складніше анексувати Крим та втручатися у східну Україну», - вважає він.

Генсек наголосив, що саме тому «у східній Європі важливо мати суспільство, яке базується на верховенстві права, незалежних інституціях, розподілі гілок влади, незалежному суді, свободі засобів масової інформації та висловлювання».

З ним не погодився депутат Пятрас Аушрявічюс (альянс лібералів та демократів, Литва), який заявив, що встановлення демократичних інституції в Україні не зупинило б війну. «Це було лише питанням часу. Це війна однієї європейської культури проти іншої. Це справа визначення вільного європейського вибору», - заявив він.