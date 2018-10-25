Business Insider: Війна між США і Китаєм може початись у найближчі роки

Тому, за словами колишнього військового командира, Америка не зможе захищати Європу від Росії.

Колишній командир армії США в Європі генерал Бен Ходжес застеріг, що війна між його країною і Китаєм почнеться через 15 років.

Тому, за його словами, союзникам в Європі варто подбати самим про власний захист від агресивної Росії. Адже американці будуть зосереджені на захисті своїх інтересів у Тихоокеанському регіоні, - пише Business Insider.

«США потрібне дуже сильне європейське крило. Гадаю, що через 15 років ми будемо вести війну проти Китаю. Це не неминуче, звісно, але вірогідність висока», - сказав Ходжес.

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Він додав, що у Америки немає можливостей захистити Європу і розібратися з китайською загрозою в Тихому океані одночасно. Ходжес був командиром армії США в Європі з 2014 до минулого року. Тепер він обіймає посаду стратегічного експерта Центру аналізу європейської політики. Він запевнив, що, попри зміну геополітичних пріоритетів, зобов’язання США перед НАТО «непохитні». На думку колишнього американського військового, в адміністрації Дональда Трампа вважають безпеку Європи ключовим інтересом, попри те, що сам президент інколи ставить під сумнів користь західного військового альянсу.

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«Тому ви побачите, що ми продовжимо інвестувати в Європу, проводити тренування, підтримувати присутність як постійних військ, так і тих, які проходять ротацію. Хоч через 10-15 років нам доведеться воювати в Тихому океані», - сказав Ходжес.