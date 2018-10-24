Путін заявив, що країни Європи стануть цілями для удару після розміщення у себе американських ракет

Він також заявив, що сподівається обговорити заяви про можливий вихід США з РСМД з американським президентом Дональдом Трампом на зустрічі в Парижі.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни Європи стануть цілями для удару у відповідь в разі розміщення у себе американських ракет після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

«Що стосується Європи, звичайно, найголовніше питання, якщо США все-таки вийдуть з цього договору РСМД, - що вони робитимуть з цими новими ракетами, що з'являтимуться. Якщо вони будуть поставлені до Європи, то, природно, ми повинні будемо відповісти дзеркально. Європейські країни, які погодяться з цим, якщо до цього дійде, мають розуміти, що вони ставлять свою власну територію під загрозу можливого удару у відповідь. Це очевидні речі», - зазначив Путін.

За його словами, таким чином «ми повернемося в ситуацію з «Першингами» у Європі» (ракети середньої дальності, були демонтовані і вивезені з Європи після підписання договору РСМД - УНІАН).

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«Я, загалом, не розумію, чи потрібно доводити Європу до стану ось такого високого ступеня небезпеки. Я не бачу для цього, насправді, жодних підстав. Повторю, це не наш вибір, ми до цього не прагнемо», - наголосив Путін.

Він також заявив, що сподівається обговорити заяви про можливий вихід США з РСМД з американським президентом Дональдом Трампом на зустрічі в Парижі.

«Сподіваюся, що ми з усіх цих питань хоча б «на короткій нозі», на полях зустрічей у Парижі 11 листопада зможемо з президентом Сполучених Штатів поговорити», - сказав Путін.

За його словами, Конгрес США вже включив витрати на проведення робіт щодо ракет середньої і малої дальності, це означає, що рішення вже прийнято.

«Відповідаючи прямо на ваше запитання, чи зможемо ми відповісти. Зможемо, і це буде дуже швидко й ефективно», - запевнив Путін.

Він зазначив, що технології розвиваються, а обмеження в цій сфері накладено тільки на Росію і США. «Нас турбує, що ось ліквідовано Договір щодо обмеження систем протиракетної оборони, тепер йдеться про Договір щодо ракет середньої і меншої дальності, незрозуміла доля СНО-III щодо обмеження наступальних стратегічних озброєнь. Якщо все це буде демонтовано, то взагалі нічого не залишиться в сфері обмеження зростання озброєнь. Ось тоді ситуація буде, на мій погляд, вкрай небезпечною - не залишається нічого, крім гонки озброєнь», - сказав він.