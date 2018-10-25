Зірка фільмів жахів: у США помер відомий голлівудський актор

Джеймс Карен помер в Лос-Анджелесі у віці 94 років.

У США в своєму будинку у Лос-Анджелесі у віці 94 років помер легендарний актор, зірка фільмів жахів Джеймс Карен.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Карен присвятив кіно 70 років свого життя. За цей час він встиг виконати понад 200 ролей.

Читайте такожПомерла легендарна оперна співачка Монсеррат Кабальє (відео)

Найбільше актор відомий за фільмами "Полтергейст", "Повернення живих мерців", "Повернення супермена", "Уолл-Стрит" та "Малхолланд Драйв".

За свій вклад у кіноіндустрію фільмів жахів Карен у 1998 році отримав почесну премію "Сатурн".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня внаслідок трагічної ДТП загинула актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська.