У Житомирі попрощалися із загиблою в ДТП актрисою Поплавською (фоторепортаж)

Поховання проведуть на Корбутівському кладовищі на Центральній алеї, де поховані визначні житомиряни.

У Житомирі попрощалися з акторкою Мариною Поплавською, яка позавчора загинула в ДТП поблизу Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, публічне прощання із Поплавською пройшло у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги.

Відспівали загиблу в Кафедральному соборі Святої Софії.

Попрощатися із землячкою прийшли сотні жителів міста – представники влади, громадськості, родина, колектив школи, де вона працювала.

Труну з покійною встановили на другому поверсі обласного муздрамтеатру, а поряд на екрані транслювалися ролики, де Поплавська виконує головні ролі.

«Смерть Марини Поплавської - вагома втрата для житомирян, оскільки вона була, можна так сказати, «гумористичною візитівкою Житомира». Завдяки Поплавській Житомир був не провінцією, а прикладом гарного інтелігентного гумору. Мабуть, Поплавська була найвідомішою житомирянкою. Вона була справжньою берегинею нашого міста. Її батько Франц Поплавський керував відомим художнім колективом «Поліські соколи», вся її родина співала. Марина була дуже відповідальною людиною і я гадаю, що саме її відповідальність і спонукала її сісти поряд з водієм автобуса і тим самим вона берегла водія, щоб він не заснув, і берегла свій колектив», - розповів УНІАН друг Поплавської, житомирський журналіст Віктор Мельничук.

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Поховання проведуть на Корбутівському кладовищі на Центральній алеї, де поховані визначні житомиряни.

Нагадаємо, вчора прощання з Поплавською пройшло у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка гумористичного проекту «Дизель шоу» Поплавська. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. Поплавська, яка сиділа біля водія, загинула. Інші актори та водій отримали травми різного ступеню тяжкості. Учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов були госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів були доставлені до Києва, наразі їх здоров`ю нічого не загрожує.

Довідка УНІАН. Марина Поплавська народилася у 1972 році в місті Новоград-Волинський на Житомирщині. Після школи вступила до Житомирського державного університету. Після цього вона працювала вчителем мови та літератури. Грала у команді КВН «Дівчата з Житомира» та працювала на телебаченні.