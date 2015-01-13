У французьких в'язницях з'являться спеціальні зони для екстремістів

22:03, 13 січня 2015
Світ
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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що до кінця 2015 року у французьких в'язницях будуть створені спеціальні зони для екстремістів.

REUTERS

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le Monde.

Крім цього, він підкреслив, що іслам є другою за ступенем поширеності релігією Франції, і порівняв напади на мечеті з нападами на французькі цінності.

Заяви Вальса прозвучали через тиждень після терактів в Парижі. Вранці 7 січня троє озброєних осіб атакували редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у французькій столиці. Загинули 12 людей, ще 11 були поранені. Підозрювані - брати Саїд і Шериф Куаші - 9 січня були блоковані в місті Даммартен-ан-Гоель в 50 кілометрах від Парижа. Там вони захопили одного заручника і сховалися в приміщенні друкарні. У ході спецоперації терористів було ліквідовано, заручник не постраждав. Третій підозрюваний в участі в теракті - Хамід Мюрад - до того добровільно здався поліції.

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9 січня також стався напад на кошерний супермаркет в Парижі. Терорист Амеді Кулібалі з двома автоматами Калашникова увірвався в магазин і взяв заручників. Він вимагав від поліції залишити в спокої братів Куаші. В ході штурму Кулібалі вбили. До цього злочинець встиг застрелити чотирьох заручників. Згодом з'ясувалося, що саме Кулібалі надав братам Куаши зброю для нападу на редакцію Charlie Hebdo.

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