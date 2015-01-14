Стан британської медсестри з Еболою поліпшився – BBC

39-річній пані Кафферкі, яка живе в Глазго, поставили діагноз лихоманка Ебола 28 грудня, невдовзі після її повернення зі Сьєрра-Леоне, де вона була волонтеркою благодійної організації Save the Children. 4 січня її стан назвали критичним, передає BBC Україна.

У заяві лікарні сказано, що пацієнтка демонструє "ознаки поліпшення стану".

"Королівська загальнодоступна клінічна лікарня має приємність оголосити, що Полін Кафферкі показує ознаки поліпшення і більше не перебуває в критичному стані, - сказано в заяві лікарні. - Вона залишається в ізоляції й отримує спеціалізований курс лікування від вірусу Ебола".

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