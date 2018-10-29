У Болгарії затримали близько 20 людей, які продавали паспорти українцям

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ.

У Болгарії затримали близько 20 людей через продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови та Македонії.

За даними місцевих ЗМІ, серед затриманих – керівник відомства в справах болгар, які мешкають за кордоном, передає Радіо Свобода.

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За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ. Їм інкримінують корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.

Болгарія з 2007 року є членом Європейського союзу. Паспорти цієї країни дозволяють її громадянам вільно пересуватися та мешкати на території ЄС.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в Україні назріла необхідність дискусії з питання подвійного громадянства.