Клімкін пропонує обговорити питання подвійного громадянства в Україні

При цьому питання подвійного українсько-російського громадянства, на думку міністра, має розглядатися окремо.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що в Україні назріла необхідність дискусії з питання подвійного громадянства.

Про це він заявив у своїй статті, повідомляє "Європейська правда".

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"Усі ми чудово розуміємо, що в Україні десятки чи й сотні тисяч людей мають паспорти сусідніх країн. І це не тільки етнічні угорці. Гадаю, слід провести й дискусію щодо ставлення держави до цієї численної групи співвітчизників", - підкреслює він.

Клімкін вважає, що можна знайти рішення, яке не зашкодить людям з подвійним громадянством, а, навпаки, звільнить їх від потреби приховувати його.

"Дискусію не для того, щоб погіршити їхнє становище чи затаврувати їх як зрадників, а для того, щоб розумно розв’язати правову і не тільки колізію", - каже міністр.

Він наголошує, що в умовах агресії Росії проти України проблема подвійного українсько-російського громадянства має розглядатися окремо.

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"Я особисто вважаю його принципово неприйнятним. Власне кажучи, саме рішення про єдине громадянство в Україні було колись ухвалене передусім як запобіжник проти можливого впливу Росії на щойно проголошену незалежну Україну. Сьогодні ж, коли Москва веде проти нас збройну агресію, така мотивація нівелюється: якщо Україна й захоче розглянути можливість обмеженого застосування подвійного громадянства, то це в принципі більше не повинно стосуватися Росії", - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в інтернеті з'явилося відео того, як українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликає їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Клімкін заявив, що надання угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. За його словами, Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також Клімкін натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою його угорський колега Петер Сійярто висловився з погрозами вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.