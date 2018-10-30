У Саудівській Аравії арештували групу філіппінок за святкування Хелловіна

Жінки порушили закони країни.

Сімнадцять жінок - емігранток з Філіппін - були арештовані в Ер-Ріяді столиці Саудівської Аравії за участь у вечірці, присвяченій Хелловіну.

Читайте такожСтрашно красиві: як зірки відзначають Хелловін-2018 (фото, відео)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Daily Mail. Як повідомило Міністерство закордонних справ Філіппін, жінок затримали представники місцевих спецслужб після того, як сусіди поскаржилися на шум у будинку, де відбувалося святкування.

Поки невідомо, які їм висунуть звинувачення після арешту, однак міністерство підтвердило, що закони Саудівської Аравії забороняють неодруженим чоловікам і жінкам з'являтися разом публічно.

Крім того, як повідомляє BBC, посол Філіппін в Ер-Ріяді Аднан Алонто повідомив, що організаторам вечірки було висунуто звинувачення в проведенні заходу без дозволу і в порушення сусідства.

Алонто порадив філіппінцям, які знаходяться в Саудівській Аравії утриматися від організації або участі у несанкціонованих заходах. "Крім того, уникайте натовпів, споживання алкогольних напоїв та проведення публічних подій, пов'язаних з релігіями, які відрізняються від ісламу, такими як Хелловін, день Святого Валентина і Різдво", - додав посол.