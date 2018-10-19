Хеллоуін - 2018: найкращі місця у світі, де варто відсвяткувати День всіх святих (відео)

Хеллоуін, або переддень Дня всіх святих, відзначається 31 жовтня.

Це свято традиційно святкується в англомовних країнах, і для України воно відносно молоде. Свято Хеллоуіна має чимало невід'ємних традицій. Це і знаменитий ритуал "гаманець або життя", і вирізання ліхтаря з гарбуза, і прикрашання себе і свого житла.

Якщо ви хочете відчути справжній дух Хеллоуіну, вирушайте туди, де зануритися в атмосферу свята простіше простого.

Читайте такожГага Руки-ножиці, демонічна Гросу і зубаста Хайді: чим дивували зірки на Хелловін (фото)

Нью-Йорк – США

Вже на початку жовтня у Нью-Йорку починається гарбузове божевілля.

У кафе подають гарбузові страви, а косметичні бренди випускають мило і свічки з ароматом гарбуза. Будинки прикрашають скелетами, кущі – обплітають павутиною, а біля входу у будинок можна побачити могилки.

Господині готують спеціальне частування до столу і закуповують багато солодощів для ряджених.

Лондондеррі - Ірландія

Під час чотириденного фестивалю це місто стає схожим на декорації фільму жахів. Тут проходять костюмовані ходи, влаштовують феєрверки, проводять нічні тури і виступають фокусники. Якщо в день фестивалю ви зайдете в бар без костюму, бармен може відмовити вам у випивці.

Лімож – Франція

На Хеллоуін в місті можна спостерігати вражаючий парад привидів, вампірів і гоблінів. Офіціанти та співробітники готелів змінюють щоденну форму на маскарадні костюми, а кафе і ресторани пропонують відвідувачам «відьомське меню».

Трансильванія – Румунія

Одним з найпопулярніших місць святкування Хеллоуіна є замок графа Дракули в Румунії.

Вночі сюди з'їжджаються сотні людей, одягнених в костюми улюблених персонажів. На Хеллоуін туристи можуть долучитися до загробного життя і переночувати в труні.