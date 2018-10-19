Хеллоуін - 2018: найкращі місця у світі, де варто відсвяткувати День всіх святих (відео)
Це свято традиційно святкується в англомовних країнах, і для України воно відносно молоде. Свято Хеллоуіна має чимало невід'ємних традицій. Це і знаменитий ритуал "гаманець або життя", і вирізання ліхтаря з гарбуза, і прикрашання себе і свого житла.
Якщо ви хочете відчути справжній дух Хеллоуіну, вирушайте туди, де зануритися в атмосферу свята простіше простого.
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Нью-Йорк – США
Вже на початку жовтня у Нью-Йорку починається гарбузове божевілля.
У кафе подають гарбузові страви, а косметичні бренди випускають мило і свічки з ароматом гарбуза. Будинки прикрашають скелетами, кущі – обплітають павутиною, а біля входу у будинок можна побачити могилки.
Господині готують спеціальне частування до столу і закуповують багато солодощів для ряджених.
Лондондеррі - Ірландія
Під час чотириденного фестивалю це місто стає схожим на декорації фільму жахів. Тут проходять костюмовані ходи, влаштовують феєрверки, проводять нічні тури і виступають фокусники. Якщо в день фестивалю ви зайдете в бар без костюму, бармен може відмовити вам у випивці.
Лімож – Франція
На Хеллоуін в місті можна спостерігати вражаючий парад привидів, вампірів і гоблінів. Офіціанти та співробітники готелів змінюють щоденну форму на маскарадні костюми, а кафе і ресторани пропонують відвідувачам «відьомське меню».
Трансильванія – Румунія
Одним з найпопулярніших місць святкування Хеллоуіна є замок графа Дракули в Румунії.
Вночі сюди з'їжджаються сотні людей, одягнених в костюми улюблених персонажів. На Хеллоуін туристи можуть долучитися до загробного життя і переночувати в труні.