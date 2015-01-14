На Великобританію обрушився сильний снігопад з торнадо

Про це повідомляють РИА Новости.

У Шотландії снігопад призвів до перекриття кількох автодоріг та скасуванню поїздів, а на Уельс обрушився торнадо, в результаті якого постраждали кілька житлових будинків. Чотирьом людям в Уельсі знадобилася медична допомога після аварій на дорогах.

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Більше двохсот шкіл сьогодні були закриті в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії.

Британське метеобюро попереджає, що на великій частині території країни слід очікувати дощі, сильний вітер та ожеледицю. Влада закликає водіїв бути обережними на дорогах, особливо ввечері, вночі та рано вранці.