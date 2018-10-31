В Італії знайшли новий спосіб стимулювати народжуваність

В уряді Італії сподіваються збільшити рівень народжуваності в країні, який на даний момент є найнижчим у Європі.

Італійська влада запропонувала давати землю сім'ям, у яких народилася третя дитина.

Ця ініціатива включена в проект бюджету на наступний рік, повідомляє The Local.

Повідомляється, що земельну ділянку зможуть отримати батьки, у яких народиться третя дитина в період між 2019 та 2021 роком, і проживають в Італії не менше 10 років. Зазначається, що земля буде надаватися їм на 20 років.

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В уряді Італії сподіваються, що цей захід допоможе збільшити рівень народжуваності в країні, який на даний момент є найнижчим у Європі. У 2017 році в Італії було зареєстровано 464 тис. новонароджених, що стало для неї рекордним мінімумом.

Також повідомляється, що дана ініціатива допоможе ефективніше використовувати державні землі, утримання яких вимагає значних фінансових витрат.

Однак деякі експерти зазначили, що передача земель не вирішить проблему італійців, які не заводять дітей через безробіття, низькі зарплати, а також нестачу часу для догляду за дітьми.