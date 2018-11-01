У Британії легалізували медичну марихуану

Медики зможуть виписувати медичну марихуану лише в тих випадках, коли інші препарати неефективні.

У Великобританії з 1 листопада дозволена купівля та вживання марихуани в медичних цілях у Англії, Шотландії і Уельсі. Придбати марихуану можна виключно за рецептом.

Лікарі зможуть виписувати такі рецепти лише в суворо визначених випадках, коли інші препарати неефективні. Про це повідомляє DW.

В Британії будуть запропоновані безкоштовні інтернет-курси, щоб пояснити лікарям, в яких випадках припустимо виписувати медичну марихуану. Королівська колегія медиків не рекомендує прописувати препарати на базі канабісу для знеболювання.

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У двох країнах - у Канаді та Уругваї - вже дозволено вживання марихуану і в медичних, і в рекреаційних цілях. Медична марихуана також легальна майже в 30 американських штатах, у 10 штатах допустимо застосування марихуани в рекреаційних цілях.

За даними ООН, Великобританія є найбільшим у світі виробником канабісу для медичних і наукових цілей. Компанія GW Pharmaceuticals Plc, що базується в Кембріджі, щорічно вирощує близько 20 тонн конопель у парниках площею з футбольне поле.