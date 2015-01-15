Туреччина: Путін не виконав жодної обіцянки, даної кримським татарам

Чавушоглу нагадав, що Росія обіцяла зробити кримськотатарську мову державною, дати кримським татарам права, які раніше не давала Україна, і забезпечити в уряді місця для представників кримськотатарського народу.

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У своєму інтерв'ю турецькому інформагентству Анадолу Чавушоглу, відповідаючи на запитання щодо розвитку двосторонніх відносин між Росією і Туреччиною, зазначив, що зберігається російсько-турецька Рада співробітництва високого рівня, і що в кращому випадку турецька сторона хотіла б продовжити двосторонні відносини.

Чавушоглу також зазначив, що для Туреччини Росія є одним з важливих партнерів, після Німеччини, у сфері торговельного співробітництва.

Крім того він додав, що у Туреччини своя точка зору щодо введення ембарго Росії.

Однак глава МЗС Туреччини підкреслив, що добрі відносини з Росією зовсім не означають, що Туреччина визнає дії в Україні і приєднання Криму до Росії.

Говорячи про кримських татар, глава МЗС зазначив, що турецька сторона під час зустрічі з Путіним обговорила факти зникнення і тиску на кримськотатарський народ.

"Ми навіть пред'явили два списки. Один з них - це імена близько 100 осіб, які були покарані за зустріч Мустафи Джемілєва. Інший - з іменами тих, хто пропав безвісти, убитий і тих, на кого було скоєно напад чи чинився тиск", - пояснив Чавушоглу.

У відповідь на це Президент РФ Володимир Путін повторив свою обіцянку зробити кримськотатарську мову державною, дати кримським татарам права, які раніше не давала Україна і забезпечити в уряді місця для представників кримськотатарського народу.

"Однак хотілося б побачити це на практиці. Ми з жалем спостерігаємо, що до сьогоднішнього дня жодна з цих обіцянок не була виконана. Росія наш друг, проте, якщо у неї є помилки, ми повинні сказати про це",- зазначив Чавушоглу.

Чавушоглу додав, що найближчим часом Туреччина направить делегацію до Криму для вивчення ситуації щодо прав кримських татар, і що це питання погоджено з російською владою.

"На що Путін відповів, щоб ми направляли делегацію офіційно або неофіційно і що вони нададуть нам потрібні умови",- заявив Глава МЗС Туреччини.