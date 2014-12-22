Анексований Крим покинули більше 9 тисяч кримських татар

Про це повідомив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передають Крим.Реалії.

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«Ми спираємося на дані Верховного комісаріату ООН у справах біженців. Але і вони не дуже точні. Там оперують цифрами, що в загальній кількості кордон з окупованої території Криму і Севастополя перейшло десь близько 19 тис. осіб і понад половину з них становлять кримські татари», - сказав Мустафа Джемілєв.

Нагадаємо, в кінці лютого-на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували півострів.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.