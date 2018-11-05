Велика Британія дозволить іноземцям служити у своїй армії через брак солдатів

До цього часу громадяни країн Співдружності могли стати королівськими солдатами, але лише після 5 років проживання на британській території.

Міністерство оборони Великої Британії збирається скасувати обмеження для громадян країн Співдружності щодо служби у британській армії. Таким чином, країна хоче привабити додатково 1350 рекрутів з-за кордону для служби в британських військово-повітряних, морських і сухопутних силах.

Як пише Daily Star, до цього часу громадяни країн Співдружності могли приєднатися до королівської армії. Але діяла вимога, згідно з якою перед тим, як записатися в солдати, потрібно було прожити у Британії не менше 5 років. Однак, Лондон вирішив розглянути скасування такої норми через нестачу нових рекрутів.

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Зокрема, добровольців з Індії, Австралії, Канади і Фіджі будуть розглядати на всі можливі посади у Збройних силах без виконання вимоги щодо проживання. Крім того, Лондон може скасувати обмеження, яке не дозволяло брати на службу більше 200 іноземців на рік. Сухопутні війська почнуть набирати іноземних громадян до своїх лав з наступного року. А ВПС Британії будуть це робити негайно.

Всім іншим іноземцям окрім непальських гуркхів в громадян Ірландської Республіки, а також громадянам країн з-за меж Співдружності потрібно буде спочатку отримати британське громадянство. А лише потім думати про службу в королівській армії.