Трамп сумнівається, що буде зустрічатися з Путіним в Парижі

За словами глави Білого дому, він досі не домовився з Путіним про наступну зустріч.

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів можливу зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним 11 листопада.

"Я не впевнений, чи буде у нас зустріч у Парижі. Імовірно, ні", - заявив Трамп на морській військовій базі в штаті Вашингтон в понеділок, 5 листопада, перед відправленням в поїздку в рамках передвиборчої кампанії, передає dw.com.

За словами глави Білого дому, він досі не домовився з Путіним про наступну зустріч. "Ми не знаємо, чи буде це (Париж. - Ред.) підходящим місцем", - продовжив Трамп, пояснивши, що він приїде в столицю Франції "з іншого приводу".

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За словами Трампа, він зустрінеться з російським президентом на наступному саміті "великої двадцятки", який пройде в Буенос-Айресі 30 листопада - 1 грудня.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині.

Саміт G20 буде проводитися в Буенос-Айресі у період з 30 листопада по 1 грудня.

11 листопада у Парижі пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення першої світової війни. У них візьмуть участь світові лідери, в тому числі президенти США і Росії. Тоді ж планується провести зустріч Трампа і Путіна.