США заявили про перехоплення свого літака-розвідника над Чорним морем

У відомстві зазначили, що потім російський літак ще раз пролетів повз американського із застосуванням форсажу.

У командуванні ВМС США заявили, що російський винищувач Су-27 здійснив небезпечне перехоплення американського розвідувального літака над Чорним морем.

Про це йдеться в заяві на сайті військового відомства. За даними прес-служби, інцидент стався 5 листопада 2018 року, коли американський літак EP-3 Aries летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем і був перехоплений російським винищувачем.

«Цю взаємодію визнано небезпечною через те, що Су-27 здійснив швидкісний проліт безпосередньо перед літаком», — йдеться в повідомленні ВМС США.

У відомстві зазначили, що потім російський літак ще раз пролетів повз американського із застосуванням форсажу. Як зазначається, після першого прольоту екіпаж відчув турбулентність, після другого — коливання.