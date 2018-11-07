Студія Universal Pictures перезніме "Шрека" і "Кота в чоботях"

Новий мультфільм розповість зовсім іншу історію, і не буде схожий на одну з серій.

Студія Universal Pictures повідомила про намір продовжити історію мультиплікаційних героїв, що полюбилися мільйонам глядачів у всьому світі. Мова йде про мультфільми "Шрек" і "Кіт у чоботях".

Про це журналу Variety розповів продюсер мультфільму "Бридкий я" Крістофер Меледандрі, передає dt.ua.

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За його словами, до озвучування персонажів залучать тих самих акторів, що озвучували попередні мультфільми. Як відомо, Шрек в мультфільмі говорив голосом Майка Майерса, Фіона - голосом Камерон Діаз, роль осла озвучував Едді Мерфі.

Продюсер обіцяє, що новий мультфільм розповість зовсім іншу історію, і не буде схожий на одну з серій мультфільму.

У 2010 році після виходу четвертої частини пригод Шрека творці оголосили, що вона стане завершальною. "Шрек назавжди" зібрав у світовому прокаті більше $752 млн. Всього ж з 2001 року чотири анімаційних фільми про Шрека заробили $2,9 млрд.

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