Літак і безпілотник ВМС США провели розвідку поблизу окупованого Криму

Безпілотник RQ-4B близько шести годин вів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon і безпілотник RQ-4B здійснили розвідувальні польоти поблизу Керченської протоки.

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У вівторок, 6 листопада, літак з бортовим номером 168764, що вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, протягом тривалого часу курсував на відстані приблизно 35 км на південь від входу в Керченську протоку, перебуваючи над міжнародними водами Чорного моря, повідомляють російські ЗМІ. Під час польоту над акваторією Чорного моря літак-розвідник також здійснив прольоти поблизу анексованого Севастополя і російського узбережжя Краснодарського краю.

Одночасно поблизу окупованого Криму і узбережжя Краснодарського краю протягом більше чотирьох з половиною годин здійснював розвідувальний політ стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk, що вилетів з авіабази Сігонелла. Перед цим RQ-4B близько шести годин вів розвідку вздовж лінії розмежування на Донбасі. Він наближався на відстань 45-60 км до російського кордону.