До окупованого Криму та російських кордонів вилетіли два літаки-розвідники США - ЗМІ

Про це свідчать дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації, передає Интерфакс.

Так, за їхньою інформацією, стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135W з бортовим номером 62-4138 і позивним SNOWY20, що піднявся з авіабази Мілденхолл у Великобританії, наразі летить уздовж Норвегії в напрямку Мурманської області. Його супроводжує американський літак-заправник KC-135T.

Читайте такожРосія направила корабель-розвідник до району морських навчань під проводом США

Другий - патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon з бортовим номером 168858, що вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії, направляється через повітряний простір Болгарії у бік анексованого Криму.

Тим часом, з боку Балтійського моря до Калінінградської області підлетів шведський літак-розвідник Gulfstream 4 з бортовим номером 102003 і позивним SVF623. Він здійснює прольоти по витягнутому еліпсу вздовж усього її узбережжя.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2016-го року уряд дозволив військовим збивати літаки, які порушують державні кордони України або здійснюють терористичні дії.