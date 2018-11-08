У Росії літак Ан-2 здійснив жорстку посадку в лісі: названо причину

За попередньою інформацією, під час польоту у літака Ан-2 сталося обмерзання фюзеляжу.

Літак Ан-2 з пасажирами на борту здійснив жорстку посадку в Архангельській області РФ.

Інцидент стався через зледеніння, повідомили ТАСС в авіаційно-диспетчерській службі.

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"За попередньою інформацією, Ан-2 здійснив жорстку посадку за 50 км від аеродрому Васьково в лісовому масиві", - сказало джерело.

За його словами, під час польоту в Ан-2 сталося обмерзання фюзеляжу. На його борту перебували 13 осіб, серед них два пілоти й 11 пасажирів, включаючи дитину.

"Даних про потерпілих немає", - повідомили в екстрених службах. Літак прямував з Васьково на аеродром Мезень.

Раніше в Росії під час польоту загорівся двигун літака Ту-204, що прямував з Уфи в Сочі.