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Трамп посилив правила отримання притулку для нелегальних мігрантів

19:00, 09 листопада 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав документ, який обмежує надання притулку нелегальним мігрантам, які прибувають в країну через кордон з Мексикою.

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Жорсткість правил пов'язане з рухом у бік США багатотисячного каравану мігрантів. Згідно з підписаним указом, особи, які незаконно перейшли кордон США з Мексикою, не зможуть подавати документи на статус біженця в США, передає BBC.

"Я тимчасово припиняю в'їзд в США для певного типу іноземних громадян, щоб впоратися з проблемою величезної кількості мігрантів, що незаконно або без необхідних документів прибувають в нашу країну через територію Мексики", - йдеться в постанові.

При цьому в документі наголошується, що у мігрантів-нелегалів зберігається право "запитувати інші форми захисту від переслідувань і тортур". Про які саме форми захисту йдеться в указі не уточнюється.

Заходи не торкнуться дітей-іноземців, які потрапили на територію країни без супроводу батьків.

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація Трампа оголосила про нові правила подачі прохання про притулок.

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Теги: #Трамп#мігранти