У США розбився легкомоторний літак, четверо загиблих

Причиною аварії міг стати серцевий напад пілота.

В американському штаті Айова під час аварії легкомоторного літака Piper загинуло чотири особи.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на поліцію.

Згідно з повідомленням, причиною аварії міг стати серцевий напад пілота. Другий пілот намагався здійснити аварійну посадку, але йому так і не вдалося.

Шериф округу Гатрі повідомив, що літак впав за 6 кілометрів від аеропорту Гатрі-Центр на пасовище для корів. Зв'язок з літаком був втрачений майже відразу. Пілот запитував аварійну посадку і повідомляв, що управління бортом передано другому пілотові-учневі.