У США розбився легкомоторний літак, четверо загиблих
В американському штаті Айова під час аварії легкомоторного літака Piper загинуло чотири особи.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на поліцію.
Згідно з повідомленням, причиною аварії міг стати серцевий напад пілота. Другий пілот намагався здійснити аварійну посадку, але йому так і не вдалося.
Шериф округу Гатрі повідомив, що літак впав за 6 кілометрів від аеропорту Гатрі-Центр на пасовище для корів. Зв'язок з літаком був втрачений майже відразу. Пілот запитував аварійну посадку і повідомляв, що управління бортом передано другому пілотові-учневі.
USA, Iowa - Four people were killed in a plane crash Friday in Guthrie County, following a instructor heart attack, according to local law enforcement.https://t.co/MV225SuQ8Lpic.twitter.com/24OYqJnVpN— Planes Of Legend (@PlanesOfLegend) November 10, 2018