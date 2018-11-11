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Путін показав Трампу палець (фото, відео)

15:25, 11 листопада 2018
Світ
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Володимир Путін, Дональд Трамп, Ангела Меркель / фото REUTERS

Президент Росії Володимир Путін і глава Білого дому Дональд Трамп зустрілися біля Тріумфальної арки в Парижі, де, як очікується, відбудеться урочиста церемонія з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни.

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Путін потиснув Трампу руки, після чого показав йому великий палець.

Після цього російський президент потиснув руку дружині американського лідера Меланії та поплескав Трампа по плечу.

Раніше повідомлялося, що в Парижі активістка руху Femen з голими грудьми вибігла навперейми кортежу Дональда Трампа. Дівчина подолала кордон жандармерії, яка стояла вздовж Єлисейських полів, і вибігла на дорогу перед лімузином Трампа, викрикуючи фразу "Несправжні миротворці". Поліцейські затримали активістку.

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Теги: #Париж#Дональд Трамп#Володимир Путін