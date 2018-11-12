Der Spiegel: Кремлю начхати на людей в окупованих Донецьку і Луганську

Путіну потрібні так звані «республіки» на українській території, щоб шантажувати Київ.

Чи хтось ще пам’ятає Донецьк? Європа, здається, вже давно забула про це місце. Війна Росії проти України триває вже навіть довше, ніж кампанія Адольфа Гітлера проти СРСР.

Про це пише Der Spiegel, нагадуючи, що майже кожного дня на українському Донбасі гинуть солдати і мирні мешканці. Але 11 листопада Донецьк потрапив у новини. Тому що цього дня в самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» пройшли так звані «вибори». ЄС і США не визнають їх і вказують на порушення мінських угод. Київ називає такі голосування жартом, тому що вони навіть близько не відображають думку людей на окупованих територіях. А Росія? Москва знову вдає, ніби не має ніякого відношення до процесів в Донецьку і Луганську.

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Але так звані «вибори» заслуговують на увагу, тому що вони не стали не так провокацією, як наслідком політичної халатності. Її точкою відліку стало вбивство ватажка «ДНР» Олександра Захарченка 31 серпня. Москва, яка, вочевидь, думає, що кращий захист – це атака, одразу ж звинуватила у цьому Київ. Але жодних імен «українських диверсантів» чи їх покровителів так і не було названо. Захарченко, так само як і його колега в окупованому Луганську Ігор Плотницький, повинні були налагодити життя на окупованих українських територіях. Але ці люди ніколи не займалися виконанням цього завдання.

Вони господарювали там, як їм заманеться і злочинним шляхом зміцнювали свою владу. Москва з цим мирилася, щоб підтримувати твердження про те, що нібито в Донецьку і Луганську керують місцеві «народні» представники. Але потім сталося вбивство. Вірогідно, навіть люди Путіна не вірять в історію про вину Києва. Власне, Москва тихо проводить «зачистку» серед ватажків у так званих «республіках».

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Про те, що злочинці керують окупованими Донецьком і Луганськом виданню сказав навіть колишній співробітник ГРУ Ігор Гіркін, який теж брав участь у війні проти України. За його словами, Донбас просто грабують. Ніхто і ніколи не намагався там створити подобу «республік». А всі резонансі вбивства, за його словами, були лише наслідком злочинних «розбірок». В усьому Гіркін звинувачує Москву, яка «висмоктала всі соки із сепаратистських республік, забравши звідти важливих спеціалістів в Росію і завдавши удар по місцевій економіці». Він підтвердив, що так звані «республіки» використовувалися лише для тиску на Київ.

«Вірогідно, це саме так. Попри пропаганду, Росія ніколи не дбала про населення окупованих регіонів. Економіка тут в занепаді, а якщо шахти десь і працюють, то люди, які на них працюють, отримують менше 200 євро зарплати. Електрику і воду на захоплених територіях постійно відключають, так само як і мобільний зв’язок. Вбивство Захарченка зіграло на руку Кремлю. Адже тепер він напряму задає тон в Донецьку», - йдеться в статті.