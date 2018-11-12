У Кремлі привітали ватажків "ЛДНР" з перемогою на псевдовиборах

У Кремлі прокоментували незаконні вибори на захопленому гібридними військами РФ Донбасі.

Країна-агресор Росія підтвердила підтримку кремлівських маріонеток на псевдовиборах, направивши "привітання з перемогою" ватажкам підконтрольних їй терористичних організацій "Л/ДНР".

Про це повідомляє ТАСС. Помічник президента Росії Владислав Сурков "вже направив привітання з перемогою на виборах голів народних республік Донбасу Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику".

Як повідомляв УНІАН, у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» 11 листопада проходило голосування на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

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Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРДЛО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.