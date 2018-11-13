Злякався дощу: французькі солдати висміяли Трампа (відео)
Французькі військові висміяли президента США Дональда Трампа, який через зливу не зміг в ці вихідні відвідати американське військове кладовище Белло на півночі Франції.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Приїхати на кладовище загиблих у Першій світовій війні американців Трамп планував у рамках свого візиту у Францію в ці вихідні. Однак, як повідомила його прес-служба, поїздку скасували через погані погодні умови.
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У відповідь на це французькі солдати розмістили фотографії власних тренувань під дощем. Крім того, користувачі інтернету нагадали Трампу, що його попереднику Бараку Обамі дощ не заважав виступати перед військовими, а канадський прем'єр Джастін Трюдо в минулому році виголошував промову без парасольки.
Нагадаємо, в неділю, 11 листопада, у Парижі відбулися заходи з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни. Урочистості на запрошення президента Франції відвідали лідери близько 70-ти країн.