Глядачі назвали кращий фільм цього року

Глядачі також обрали кращих кінозірок серед чоловіків і жінок.

У США провели щорічну онлайн-церемонію вручення премій People's Choice Awards, що присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування.

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В рамках події глядачі вибрали найкращі фільми 2018 року в різних жанрових категоріях, повідомляє Обозреватель з посиланням на Eonline. Переможцем в номінації "Фільм 2018 року" став пригодницький бойовик студії Marvel "Месники: Війна нескінченності".

Кращою драматичною картиною року глядачі визнали фільм Джеймса Фоулі "П'ятдесят відтінків свободи", кращою комедією - фільм Сузанни Фогель "Шпигун, який мене кинув", а кращою сімейною картиною - мультфільм "Суперсімейка 2".

Відзначається, що глядачам було запропоновано вибрати кращих кінозірок серед чоловіків і жінок. Переможцем у чоловічій номінації став актор Чедвік Боузман, який зіграв головну роль у фільмі "Чорна пантера".

Кращою кінозіркою серед жінок стала Скарлетт Йоханссон, яка також знялася в картині "Месники: Війна нескінченності", де зіграла роль Чорної вдови.

People's Choice Awards - премія, яка присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування. Вона вручається щорічно, починаючи з 1975 року. До 2005 року переможця у кожній з номінацій з'ясовували за допомогою соціологічного опитування, пізніше організатори перенесли голосування в інтернет.