"Трампівська" Америка більше не може бути гарантом безпеки в Європі - ЗМІ

У Берліні і Парижі міцніє упевненість в тому, що Європу зможе захистити тільки європейська армія.

Шанси на появу "справжньої європейської армії" збільшилися після того, як ідею про її створення, висловлену президентом Франції, підтримала канцлер Німеччини.

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Як пише Daily Telegraph, в Берліні та Парижі міцніє впевненість у тому, що "трампівська" Америка більше не може бути гарантом безпеки в Європі, передає Бі-бі-сі.

Ангела Меркель прямо заявила, виступаючи перед депутатами Європарламенту: "Ми повинні розглянути ідею створення в якийсь момент справжньої європейської армії".

Ці слова канцлера були зустрінуті оваціями всіх, окрім депутатів від Партії незалежності Британії. Меркель підкреслила, що мета європейської армії буде не доповнювати НАТО і не конкурувати з НАТО. На її думку, в даний час тільки "сильна Європа захистить Європу".

DT нагадує, що Меркель і раніше підтримувала військові ініціативи Франції, а цього разу не тільки підтримала ідею Еммануеля Макрона, але запропонувала додатково створити Раду безпеки Європи.