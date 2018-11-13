Син прем'єра Чехії заявив, що батько вивіз його в окупований Крим через корупційний скандал

Наразі інших підтверджень перебування Андрея Бабіша-молодшого у Криму, окрім його заяви журналістам, немає.

Син прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявляє, що минулого року його проти його волі відправили в окупований Крим та утримували там, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Про це Бабіш-молодший, який зараз живе у Швейцарії, розповів журналістам видання Seznam Zpravy, передає Європейська правда.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.

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35-річний син чеського прем’єра розповів журналістам, його батько хотів сховати його після гучного скандалу. За його словами, він проти власної волі опинився в окупованому Криму.

Ключову роль у переміщенні Бабіша-молодшого у Крим відіграло подружжя Протопопових, яке працює на прем'єр-міністра Чехії.

Дружина Діта Протопопова є радником Міністерства охорони здоров’я та психіатром, яка лікувала Бабіша-молодшого. Її чоловік, росіянин Пьотр Протопопов, за словами сина чеського прем’єра, відвіз його до Криму.

"Я боюся цієї людини. Його дружина – психіатр. Вони мали велику довіру і вони нею зловживали… Він сказав мені в Україні: "Я і твій батько зробимо все, щоб тебе закрити", - розповів Бабіш-молодший.

Наразі інших підтверджень перебування Андрея Бабіша-молодшого у Криму, окрім його заяви журналістам, немає.

Противники чеського прем'єра на тлі появи інформації у ЗМІ закликають ініціювати вотум недовіри до чеського уряду.