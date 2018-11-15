Atlantic Council: В України є шанс вирішити свою проблему з еміграцією

Київ може зробити неочікуваний і зухвалий крок в напрямку міграційної лібералізації, привабивши більше західних спеціалістів і працівників в країну.

Українці частіше інших народів з-за меж Євросоюзу отримували дозволів на проживання в країнах об’єднання впродовж минулого року.

Приблизно 662 тисяч українців отримали такі дозволи лише за 2017 рік. Ця цифра близька до підрахунку всього населення Чорногорії, яка вже вступила в НАТО і має офіційний статус кандидата на членство в ЄС. Для сотень тисяч українців європейські свободи, такі як свобода легального працевлаштування, здатність жити довго на території інших країні і продавати свої послуги в ЄС нарешті стають реальністю. Однак, така форма європейської інтеграції відбувається поки односторонньо.

Про це в статті для Atlantic Council пишуть незалежний експерт зі Східної і Центральної Європи Андрей Новак і старший науковий співробітник Інституту євроатлантичної співпраці Андреас Умланд.

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Дуже мало людей з Євросоюзу переїжджають в Україну. Одна з причин в тому, що для цього іноземцям потрібно заповнити дуже багато різних паперів, щоб отримати дозвіл на проживання і роботу на українській території. Українська імміграційна політика в цілому ліберальна до громадян країн Заходу. Однак, громіздкі українські процедури для отримання тимчасового чи постійного права на проживання вимагають зусиль, до яких більшість громадян ЄС не звикли. Зрештою, в Україні діє пострадянська централізована бюрократія. В результаті випадки, коли жителі ЄС звертаються по дозвіл на проживання в Україні, - рідкість.

Київ якраз намагається закріпити інтеграцію з ЄС і НАТО в Конституції, а українські чиновники продовжують знову і знову повторювати заяви про намір країни вступити в головні західні організації. Але українське поступове включення в Західний світ залежить не лише від оцінок Брюсселя щодо того, як багато стандартів Євросоюзу і НАТО втілили в Києві. Українська сторона може і сама пришвидшити процес, змінивши свої політичні підходи і закони. І це можна зробити за довго до початку офіційний переговорів про членство в західних союзах.

Після Помаранчевої революції в 2005 році Україна скасувала вимогу відкривати візи для короткострокових поїздок для громадян Євросоюзу і ще низки країн. Через 12 років після того Брюссель відплатив тією ж монетою, дозволивши українцям більш вільно подорожувати в межах Шенгенської зони. Таким чином, хоч візової лібералізації вдалося добитися не одразу, Київ зміг зробити сам перший крок в цьому напрямку, полегшивши поїздки людей з паспортами ЄС. І це допомогло йому політично. Після такого позитивного досвіду українській стороні час зробити новий крок для приваблення європейців в Україну, інтегруючи країну з союзом і готуючи її до повноцінного приєднання до нього. Цей новий крок також може стосуватися громадян США, Канади, Швейцарії, Норвегії, Ізраїлю і Австралії.

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З міркувань економіки і українських національних інтересів Києву варто в односторонньому порядку дозволити вільне пересування працівників і послуг з ЄС на своїй території. Це повинно також включати право проживати в Україні за умови незалежного фінансового забезпечення. Таку зміну в свободах і правах для громадян країн Заходу автори пропонують закріпити новим законом. Він повинен бути приблизно таким, як той, який діє в самому Євросоюзі. Це означає, що для отримання права вільно жити і працювати в Україні не потрібно буде подавати жодних заявок. Достатньо буде лише пред’явити паспорт громадянина ЄС чи іншої дружної країни. Не повинно бути жодних бюрократичних процедур окрім реєстрації адреси. Після такої простої реєстрації особа повинна отримувати право працювати на українську компанію, відкривати бізнес, навчатися в Україні, платити податки країні або просто жити, як пенсіонер на власному утриманні.

Такі зміни в регуляції не лише спростять життя західним друзям і ентузіастам, які вірять в Україну і хочуть сюди переїхати. Це піде на користь країні напрямку. Адже вона зараз втрачає сотні тисяч працездатних людей щороку через негативні тенденції в народжуваності і масштабну еміграцію. Нові мешканці з ЄС і інших дружніх країн допоможуть ослабити наслідки демографічного скорочення. Коли переїзд в країну і виїзд з неї стане простою справою, це пожвавить економічний обмін із Заходом.

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Потік прямих іноземних інвестицій може посилитися. Оскільки підприємцям, менеджерам і цілим компаніям буле легко переїхати з ЄС в Україну. Західні громадяни у свою чергу будуть вимагати від українських чиновників, комерційних компаній, лікарень, державних чи приватних шкіл та інших інститутів таких же послуг, відповідальності, надійності і прозорості, які б відповідали рівню в їхніх рідних країнах. Це може допомогти підвищити стандарти в Україні.

Більше того, якщо західні громадяни будуть на довго приїжджати в Україну, це поступово змінить імідж країни в іноземних відносинах. Люди з країн ЄС після досвіду проживання на українській території будуть розповідати більш позитивні і реалістичні історії про Україну, тим самим розвіявши страшні стереотипи своїх співвітчизників.