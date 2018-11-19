Масштабні протести у Франції: постраждали близько 400 людей (відео)

17 листопада в акції "Жовті жилети" взяли участь більше 280 тисяч протестуючих.

У Франції за два дні масштабних акцій проти підвищення з нового року цін на пальне травмувалися щонайменше 400 людей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Від суботи учасники акцій по всій країні у спеціальних жовтих жилетах почали перекривати дороги. Відзначається, що більшість потерпілих у протестах отримали травми через дії водіїв, які намагаються прорватися повз натовп. Так, вихідними під колесами загинула одна з учасниць акції протесту.

У свою чергу поліція називає мітинги незаконними і на сьогоднішній день вже затримала кілька сотень людей. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон ситуацію не коментує, однак уряд країни вже заявив, що від планів підвищити ціни на пальне, зокрема, дизель, для стимулювання переходу на екологічно чисті автомобілі, не відмовиться.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу, 17 листопада, в масштабній акції протесту "Жовті жилети" по всій країні взяли участь щонайменше 282 тисяч 710 протестуючих. З 6 ранку вони блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури. По всій Франції відбулося понад 2000 акцій протесту, сталося чимало сутичок із правоохоронцями.

Станом на ранок 18 листопада повідомлялося про 229 постраждалих, зокрема шестеро отримали серйозні травми. Поліція затримала 117 учасників протестів, з яких 73 станом на ранок неділі залишалися під вартою.