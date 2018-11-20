Україна перевіряє обставини поїздки до Криму сина прем'єра Чехії Бабіша

Раніше Андрій Бабіш-молодший заявив, що минулого року його насильно відправили до окупованого Криму.

Україна перевіряє інформацію про поїздку до анексованого Криму сина прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша-молодшого.

Про це «Крим.Реалії» повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Зараз відповідні служби України вивчають питання перебування сина прем'єр-міністра А. Бабіша в Криму і перевіряють інформацію, опубліковану в ЗМІ», – сказали в прес-службі.

Також в українському зовнішньополітичному відомстві додали, що Чехія підтримує територіальну цілісність України.

«Ми вдячні за офіційну позицію Чеської Республіки, яка полягає в підтримці територіальної цілісності України і невизнанні окупації Росією частини суверенної території нашої держави – Автономної Республіки Крим», – відзначили в МЗС.

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Раніше УНІАН повідомляв, що чеські соціаль-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрея Бабіша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням до Криму через корупційне розслідування.

Раніше син прем’єр-міністра Чехії Андрей Бабіш-молодший заявив, що минулого року його проти його волі відправили в окупований Крим та утримували там, щоб "сховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Пізніше Бабіш заперечив звинувачення свого сина, що він насильно вивіз його в окупований Крим. Згодом Бабіш підтвердив, що його син Андрій був в окупованому Криму, однак заявив, що його перебування було там законним і не було викраденням.