Прем’єр Чехії заперечив примусове вивезення сина в окупований Крим: "мій син психічнохворий"

Бабіш заперечив, що його сина хтось викрадав, відзначивши, що він виїхав з Чехії добровільно.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечує звинувачення свого сина, що він насильно вивіз його в окупований Крим, аби сховати на тлі корупційного скандалу.

За словами прем’єра Бабіша, інформація про викрадення його сина не відповідає дійсності, пише Європравда з посиланням на видання Novinky.

"Мій син психічнохворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір’ю у Швейцарії", - написав Бабіш у sms-коментарі виданню. Він додав, що його донька Адріана страждає біполярним розладом.

Бабіш заперечив, що його сина хтось викрадав, відзначивши, що він виїхав з Чехії добровільно.

"Мого сина ніхто не викрадав, він добровільно покинув Чехію. Я відкидаю цю маніпуляцію та невиправданий тиск з боку журналістів на правоохоронні органи. Мені шкода, що іде організоване полювання на мою сім'ю, яке почалося з часу мого приходу в політику", - зазначив Бабіш.

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Син чеського прем’єра Андрей Бабіш-молодший у інтерв’ю журналістам заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти вивезти його в Крим у зв’язку із корупційною справою довкола "Гнізда лелеки".

Бабіш-молодший називав своє перебування в Україні "викраденням" в електронному листі, надісланому минулого року чеській поліції. Поліція підтвердила у вівторок, що вона розслідує інформацію ЗМІ та оцінює її правдивість.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Прем’єр-міністр Чехії відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" належить його дітям.