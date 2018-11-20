У Лівії з полону звільнили трьох українських моряків - МЗС

За інформацією відомства, в даний час українські моряки перебувають в безпеці.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про звільнення трьох українських моряків у Лівії, які були членами екіпажу судна Nivin, що утримувалось нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter.

"Судно Nivin (порт Місурата, Лівія) звільнено від нелегальних мігрантів, які утримували його екіпаж, у т. ч. трьох громадян України. Українські моряки в безпеці", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 вересня у Міністерстві закордонних справ України повідомили про викрадення піратами 12 членів екіпажу швейцарського суду MV Glarus, у тому числі одного українця, біля узбережжя Нігерії. Всього на борту судна MV Glarus перебувало 19 членів команди, серед яких троє громадян України. 12 членів команди, серед яких один громадянин України, були викрадені. Наприкінці жовтня у Міністерстві закордонних справ заявили про його звільнення.