В МЗС підтвердили викрадення українця піратами із швейцарського судна в Нігерії

Українські дипломати займаються питанням звільнення українського моряка.

В Міністерстві закордонних справ України підтверджують викрадення піратами 12 членів екіпажу швейцарського судна MV Glarus, у тому числі одного українця біля узбережжя Нігерії.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

За його словами, у зв'язку з викраденням українського моряка консули посольства України у Нігерії тримають ситуацію на контролі.

Читайте такожПірати звільнили викрадених біля Нігерії моряків, серед яких є українець

"Наші консули отримали підтвердження від агентства Allison Shipping & Forwarding Agencies Ltd інформацію, що на борту швейцарського торговельного судна MV Glarus перебувало всього 19 членів команди, серед яких троє громадян України. 12 членів команди, серед яких один громадянин України, було викрадено", - зазначив Погорельцев.

Він сказав, що українські консули згодом отримають особисті дані викраденого громадянина України.

Дипломат додав, що нині судно з іншими членами команди, семеро членів екіпажу, серед яких двоє українців, перебуває на стоянці у порту міста Харкорт.

"Ситуація на контролі. Активно займаємося, сподіваємося, що все буде вирішено у такий спосіб, що жоден з громадян не постраждає", - запевнив представник МЗС України.