Меркель не має надмірних сподівань на сьогоднішню "нормандську" зустріч у Берліні

Як повідомляє РАР, Меркель назвала "щораз більш крихким" перемир'я на сході України та повторила свою позицію, що зустріч глав держав у "нормандському форматі" має сенс лише тоді, коли буде досягнуто прогрес у виконанні раніше досягнутих домовленостей про мирне врегулювання конфлікту.

"Ми не хочемо зустрічі на рівні президентів, яка знову не принесе жодних результатів", - сказала вона.

Читайте такожУ Берліні сьогодні пройде нова зустріч у "нормандському форматі"Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що зафіксоване останніми днями загострення на Донбасі "знову зробило ситуацію загрозливою", та назвав завданням сьогоднішньої зустрічі "недопущення подальшого посилення військового протистояння".

Німецький МЗС порівняв інтенсивність бойових дій на Донбасі в останні дні з тими, що мали місце у серпні цього року, коли вони були найактивнішими.

Зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра і Франції Лорана Фабіуса, як планується, розпочнеться сьогодні у Берліні о 21.00 (за київським часом).

Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" відбулася 12 січня та не завершилася домовленостями, котрі б дозволили провести зустріч президентів цих країн в Астані.

Польські експерти висловлювали думку, що домовленості зриває Росія, оскільки не хоче повністю виконувати досягнуті у вересні Мінські мирні домовленості, а західні держави та Україна не погоджуються на часткове виконання цих домовленостей.