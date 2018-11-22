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У США помер найстаріший ветеран, що вижив під час атаки на Перл-Харбор

14:06, 22 листопада 2018
Світ
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Рей Чавес / фото REUTERS

У США на 107 році життя помер Рей Чавес, найстаріший з ветеранів, які пережили атаку Японії на базу Перл-Харбор під час Другої світової війни

Про це повідомила його дочка Кетлін Чавес, передає Reuters.

За словами дочки ветерана, він помер в хоспісі в місті Павей (округ Сан Дієго, штат Каліфорнія). Чавес помер уві сні вранці в середу, 21 листопада.

7 грудня 1941 року Чавес брав участь у відбитті атаки японської авіації на базу Перл-Харбор на Гавайських островах. Наступні дев'ять днів після атаки він безперервно працював над ліквідацією наслідків нападу.

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«Ми засмучені тим, що найстаріший ветеран Перл-Харбора, Рей Чавес, помер у віці 106 років. Для нас було великою честю прийняти його в Білому домі на початку цього року. Спасибі за ваше служіння нашій великій нації, Рей!», — йдеться в повідомленні Білого дому в Twitter.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Барак Обама відвідали меморіал лінійного корабля «Арізона» в бухті Перл-Харбор, присвячений загиблим в результаті нападу японських військ на США 7 грудня 1941 року. Наголошується, що це перший випадок, коли меморіал одночасно відвідали лідери США і Японії.

7 грудня 1941 року Японія напала на військові бази США на Гаваях в бухті Перл-Харбор. У результаті загинули понад 2 тисячі американських військовослужбовців, ще 1178 отримали поранення. В день атаки США оголосили війну Японії, вступивши тим самим у Другу світову.

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Теги: #Перл-Харбор