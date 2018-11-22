У США помер найстаріший ветеран, що вижив під час атаки на Перл-Харбор

7 грудня 1941 року ветеран брав участь у відбитті атаки японської авіації на базу Перл-Харбор на Гавайських островах.

У США на 107 році життя помер Рей Чавес, найстаріший з ветеранів, які пережили атаку Японії на базу Перл-Харбор під час Другої світової війни

Про це повідомила його дочка Кетлін Чавес, передає Reuters.

За словами дочки ветерана, він помер в хоспісі в місті Павей (округ Сан Дієго, штат Каліфорнія). Чавес помер уві сні вранці в середу, 21 листопада.

7 грудня 1941 року Чавес брав участь у відбитті атаки японської авіації на базу Перл-Харбор на Гавайських островах. Наступні дев'ять днів після атаки він безперервно працював над ліквідацією наслідків нападу.

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«Ми засмучені тим, що найстаріший ветеран Перл-Харбора, Рей Чавес, помер у віці 106 років. Для нас було великою честю прийняти його в Білому домі на початку цього року. Спасибі за ваше служіння нашій великій нації, Рей!», — йдеться в повідомленні Білого дому в Twitter.

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89 — The White House (@WhiteHouse) 22 листопада 2018 р.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Барак Обама відвідали меморіал лінійного корабля «Арізона» в бухті Перл-Харбор, присвячений загиблим в результаті нападу японських військ на США 7 грудня 1941 року. Наголошується, що це перший випадок, коли меморіал одночасно відвідали лідери США і Японії.

7 грудня 1941 року Японія напала на військові бази США на Гаваях в бухті Перл-Харбор. У результаті загинули понад 2 тисячі американських військовослужбовців, ще 1178 отримали поранення. В день атаки США оголосили війну Японії, вступивши тим самим у Другу світову.