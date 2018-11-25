«Brexit стане єднанням для всієї країни» — Мей написала лист до народу Британії

Прем’єрка додала, що працюватиме над тим, аби угоду з ЄС погодили британські депутати.

Прем’єрка Великої Британії Тереза Мей написала листа до британського народу, в якому вона попросила підтримати її угоду з ЄС про вихід країни зі складу Євросоюзу.

Лист Мей опублікували британські газети увечері 24 листопада — напередодні саміту у Брюсселі, де 27 країн-членів Євросоюзу мають остаточно ухвалити угоду з Британією, пише ВВС.

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Угода містить положення про умови виходу Британії з ЄС та їхні відносини після цього. Голова Європейської Ради Дональд Туск раніше рекомендував усім країнам схвалити текст документа.

Однак навіть якщо усі країни ЄС підтримають угоду з Британією, її ще мають ухвалити британські парламентарі, багато з яких виступають проти цього.

Тереза Мей у листі заявила, що угода з ЄС «відповідає національним інтересам Британії. А після виходу Британії з ЄС 29 березня 2019 року почнеться нова глава життя, і ми знову об’єднаємося як один народ».

Також прем’єрка додала, що працюватиме над тим, аби угоду з ЄС погодили британські депутати.

19 листопада посередник ЄС по Brexit Мішель Барньє заявив, що 27 міністрів країн-членів ЄС підтримали чорновий варіант угоди з Великою Британією про умови її виходу з євроблоку.

Згодом кабінет міністрів Великої Британії погодив попередній текст угоди щодо виходу Британії з ЄС , що викликало обурення серед міністрів-консерваторів, які не схвалюють те, що Британія щонайменше буде платити європейські мита.

Міністр з питань Brexit Домінік Рааб і міністр з питань Північної Ірландії Шайлеш Вара пішли у відставку 15 листопада — наступного дня після того, як британський Кабінет міністрів погодив попередній текст угоди щодо Brexit.