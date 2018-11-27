Вигадані кризи Трампа затьмарюють реальні - WP

Трамп не зацікавлений у мистецтві управляти державою.

Останні кілька тижнів президент США Дональд Трамп провів, в черговий раз граючи на публіку і вирішуючи кризу, яка, здається, існує лише в його уяві і поданні його союзників.

Так, Трамп неодноразово виставляв групу прибулих мігрантів з Центральної Америки, які планують домагатися отримання притулку в США, чи не апокаліптичним вторгненням терористів, злочинців і зловмисників, пише The Washington Post.

Американський лідер також провернув «показний передвиборчий трюк», коли відправив війська в штат Техас, який знаходиться на півдні США біля кордону з Мексикою. Пентагон припинив операцію протягом декількох днів після закриття виборчих дільниць на проміжних виборах в американський конгрес, які відбулися 6 листопада. На початку цього тижня Трамп заявив про можливість назавжди закрити важливий прикордонний пункт в штаті Каліфорнія, якщо не буде урядового фінансування зведення стіни на кордоні з Мексикою.

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У вихідні дні між Росією і Україною спалахнув ризик небезпечної військової ескалації, який викликав панічні заголовки про Третю світову війну. Однак цього разу Трамп вирішив ще раз атакувати традиційних союзників у Європі.

Насправді ж нагальними міжнародними проблемами є зміна клімату, питання підтримки США саудівських сил в Ємені, а також ескалація між Москвою і Києвом. І США можуть зіграти важливу роль у їх вирішенні, пише газета. Однак Трамп не зацікавлений у мистецтві управляти державою. Замість цього він продовжив грати на тих же образах і національної злобі, що привели його до влади, додае WP.