Ассанж через погрози розлучився зі своїм котом
18:15, 27 листопада 2018Світ
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Тепер Ассанж і його кіт «зустрінуться на волі».
Ассанж відмовився від кота через погрози / фото twitter.com/AssangeLegal
Через погрози посольства Еквадору в Лондоні, співробітники якого заявили, що помістять в притулок кота засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо той не буде дотримуватися встановленого регламенту поведінки, тварину було вирішено передати в безпечне місце.
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Про це у своєму твіттері написала редактор сайту Justice for Assange Ханна Йонассон.
«Обурений цією погрозою, він попросив своїх адвокатів передати кота в безпечне місце. Зараз кіт знаходиться у сім'ї Ассанжа», — написала Йонассон.
Вона підкреслила, що Ассанж і його кіт «зустрінуться на волі».
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