Ассанж через погрози розлучився зі своїм котом

Тепер Ассанж і його кіт «зустрінуться на волі».

Через погрози посольства Еквадору в Лондоні, співробітники якого заявили, що помістять в притулок кота засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якщо той не буде дотримуватися встановленого регламенту поведінки, тварину було вирішено передати в безпечне місце.

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Про це у своєму твіттері написала редактор сайту Justice for Assange Ханна Йонассон.

«Обурений цією погрозою, він попросив своїх адвокатів передати кота в безпечне місце. Зараз кіт знаходиться у сім'ї Ассанжа», — написала Йонассон.

Вона підкреслила, що Ассанж і його кіт «зустрінуться на волі».